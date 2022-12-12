Эксперт: Потолок цен на нефть был придуман для скрытого снятия ряда ограничений в отношении России

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Система введения потолка цен на российскую нефть стала скрытым способом снять ряд ограничений в отношении России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Сама по себе система введения потолка цен на российскую нефть была придумана для скрытого снятия ряда ограничений, которые были приняты в отношении России до этого, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что 5 декабря в отношении России были введены не только предельные цены, но и эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза.

Последнее ограничение, по словам Фролова, должно вступить в силу вместе с запретом на транспортировку нефти в страны третьего мира компаниями, зарегистрированным в США и странах Евросоюза.

Он добавил, что, решение об эмбарго принималось тогда, когда страны Запада исходили из прогнозов, оказавшиеся впоследствии ошибочными. Из-за просчета для рынков Европы и Америки появились препятствия, которые привели бы к росту цен. Запад не мог этого допустить, так как его экономическое положение и так пребывает не в самом лучшем состоянии, констатировал эксперт.

Фролов считает, что согласование ценового предела было альтернативой отмены ограничений, которое представлялось невозможным с политической точки зрения.

Он пояснил, что суть идеи ценового предела заключается в том, чтобы навязать РФ цену на нефть, которая будет не менее, чем на пять процентов ниже рыночной.

Такая система была предложена из-за того, чтобы при снижении стоимости российской нефти ее цена все же оставалась привлекательной для России и она бы согласилась на подобные условия, заключил собеседник «ВМ».

Потолок цен на нефть, который согласовали страны ЕС, действует уже неделю. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен 12 декабря заявила, что все идет в рамках задуманного плана. «Вечерняя Москва» узнала у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, в чем суть плана и можно ли уже оценивать эффект от потолка цен.