WP: Погоня США за личными интересами может разрушить единство Запада

Фото: Unsplash

Экономический курс администрации президента США Джо Байдена, заключающейся на протекционизме, способен разрушить единство Запада. Об этом заявил аналитик Фарид Закария для газеты The Washington Post в понедельник, 12 декабря.

— Европейских лидеров тревожит то, насколько протекционистской оказалась экономическая политика Белого дома, которая уделяет особое место американским товарам и щедро субсидирует свои «зеленые» технологии, — написал он.

По словам аналитика, нынешняя экономическая политика Вашингтона нарушает правила свободной торговли. Она лежит в основе международной системы, которую Белый дом сам продвигал с конца 1940-х годов. Принимаемые США меры оказывают прямое влияние на Европу.

Закария добавил, что страдание Европы со временем только усилится, что приведет к росту напряженности. В один момент это может вылиться в принятие Евросоюзом контрмер в ответ на протекционизм США. Подобный исход событий отразится на закрытии международной системы торговли, передает РИА Новости.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на Акт о снижении инфляции, принятый в США этим летом. Он подчеркнул, что «европейский ответ» должен появиться до конца первого квартала 2023 года.