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Открылась обновленная станция Кривандино Казанского направления МЖД

Араз Салехов
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Открылась обновленная станция Кривандино Казанского направления МЖД
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Казанское направление Московской железной дороги, станция Кривандино Карта всех событий

Для пассажиров Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась станция Кривандино. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— В рамках проекта специалисты Компании провели реконструкцию островной платформы: полностью заменили ее конструктивные элементы, построили навесы от осадков, установили информационные стойки, динамические табло, скамейки и урны, — говорится в сообщении.

Также специалисты обустроили на станции современное светодиодное освещение, систему громкоговорящего оповещения и стойку экстренной связи. Как уточняется, для оформления проездных документов рядом с платформой была построена новая билетная касса. Кроме того, станцию оборудовали пандусом для удобства маломобильных пассажиров.

В начале декабря москвичам рассказали об изменениях станций Московского центрального диаметра (МЦД). Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что места устаревших остановок пригородных электричек заняли современные комфортные станции.

Транспорт МЖД Московская область ЦППК
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