Москвичам рассказали об изменениях станций МЦД

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В течение трех лет специалисты реконструировали и построили свыше 30 пригородных вокзалов на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В 2022 году открыли шесть новых и реконструированных станций на МЦД-1, МЦД-2 и будущем МЦД-4. Всего за три года на первых четырех диаметрах мы реконструировали и построили более 30 пригородных вокзалов. Все они соответствуют стандартам московского транспорта, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Места устаревших остановок пригородных электричек заняли современные комфортные станции, уточнил он. Их оснастили многоуровневыми безопасными переходами через железнодорожные пути. По словам Ликсутова, за три года специалисты также реконструировали пять станций МЦД-1 от Лобни до Одинцова.

Более подробную информацию об изменениях в транспорте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В конце ноября Дептранс подвел итоги работы МЦД за три года. Как стало известно, диаметры улучшили транспортную доступность 5,6 миллиона жителей столицы и за три года перевезли почти полмиллиарда человек.

Помимо этого, на МЦД-3 и МЦД-4 планируется запуск новых поездов «Иволга 3.0». В данный момент составы проходят обкатку без пассажиров.