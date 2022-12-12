Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на западе столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Ельнинская улица Карта всех событий

На западе Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 12 декабря.

ДТП произошло на Ельнинской улице в районе дома № 14. Пострадавший переходил дорогу по неконтролируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбила машина.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о состоянии здоровья пешехода не поступала.

Движение на участке дороги не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее в пятницу, 12 декабря, под колеса автомобиля попал велосипедист. Мужчина пересекал проезжую часть на красный свет, и водитель не успел затормозить.