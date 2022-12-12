Артист SHAMAN рассказал о своем родном городе Новомосковске

Фото: Youtube / MUZLOFT

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, в понедельник, 12 декабря, рассказал о своем родном городе Новомосковске, находящемся в Тульской области.

Артист вспомнил, как начинался его творческий путь, его первые выступления в местом Дворце культуры. По словам знаменитости, из-за плотного расписания ему не часто удается посещать родные края. Однако не смотря на свою любовь к Новомосковску, SHAMAN отметил, что не разрешает себе надолго приезжать туда.

— Не советую самому себе там надолго находиться в этих воспоминаниях, потому что денька другого хватит, а потом дальше, — заявил исполнитель.

Он также добавил, что не привык жить воспоминаниями, предпочитая уверенно смотреть в будущее, передает «Пятый канал».

До этого стало известно, что SHAMAN в День Конституции опубликовал на своем YouTube-канале видео исполнения государственного гимна в собственной аранжировке. Аудиозапись аранжировки гимна России также появилась на всех популярных цифровых аудиоплатформах.

Клип певца включает кадры с концерта в Казани, где ему подпевали более четырех тысяч зрителей.