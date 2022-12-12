Мужчину с патронами в сумке задержали на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, МКАД, 94-й километр Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали на северо-востоке столицы мужчину, который вез в сумке боеприпасы от огнестрельного оружия. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 12 декабря.

По ее словам, подозреваемого задержали после того, как сотрудники ГИБДД на 94-м километре МКАД остановили автомобиль для проверки документов. Инспекторы заметили, что пассажир сильно нервничает, и решили провести досмотр мужчины.

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В результате у 43-летнего жителя Кемеровской области с собой оказался пакет, в котором находилось восемь патронов калибра 9 миллиметров от пистолета, а также металлическая пружина, подаватель и «пятка» пистолетного магазина.

Гражданин заявил полицейским, что все вышеперечисленное он нашел. Так это или нет — решит следствие. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов».

Фигурант подписал обязательство о явке.

Еще одна история, связанная с оружием, произошла на юго-востоке столицы. При неустановленных обстоятельствах 17-летний подросток получил огнестрельное ранение в живот. Его госпитализировали.