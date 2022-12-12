Подростка с пулевым ранением живота доставили в одну из столичных больниц

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Кузьминском лесопарке Карта всех событий

В одну из столичных больниц доставили несовершеннолетнего подростка с пулевым ранением живота. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 12 декабря.

По словам собеседника «ВМ», 17-летний подросток получил ранение в Кузьминском лесопарке при невыясненных обстоятельствах.

Пострадавшего госпитализировали и вытащили резиновую пулю. На данный момент жизни юноши ничего не угрожает.

По данному факту проводится проверка.

Еще один инцидент с травматическим оружием произошел в центре столицы. Москвич повздорил с посетителями ночного клуба и открыл огонь по компании. Один человек пострадал.