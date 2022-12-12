Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подростка с пулевым ранением живота доставили в одну из столичных больниц

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Подростка с пулевым ранением живота доставили в одну из столичных больниц
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Кузьминском лесопарке Карта всех событий

В одну из столичных больниц доставили несовершеннолетнего подростка с пулевым ранением живота. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 12 декабря.

По словам собеседника «ВМ», 17-летний подросток получил ранение в Кузьминском лесопарке при невыясненных обстоятельствах.

Пострадавшего госпитализировали и вытащили резиновую пулю. На данный момент жизни юноши ничего не угрожает.

По данному факту проводится проверка.

Еще один инцидент с травматическим оружием произошел в центре столицы. Москвич повздорил с посетителями ночного клуба и открыл огонь по компании. Один человек пострадал.

Район Люблино Москва Госпитализация Пострадавшие Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте