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Пять автомобилей столкнулись на МКАД на северо-западе столицы

Степан Жирнов
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Пять автомобилей столкнулись на МКАД на северо-западе столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, МКАД, 69-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по Москве в понедельник, 12 декабря.

ДТП произошло на внутренней стороне 69-го километра Московской кольцевой автодороги, после развязки с Волоколамским шоссе. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе аварии в сторону Новокуркинского шоссе затруднено и осуществляется по четырем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на западе Москвы. Автомобиль сбил человека на неконтролируемом пешеходном переходе.

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