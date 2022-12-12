Пять автомобилей столкнулись на МКАД на северо-западе столицы

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по Москве в понедельник, 12 декабря.
ДТП произошло на внутренней стороне 69-го километра Московской кольцевой автодороги, после развязки с Волоколамским шоссе. На месте работают оперативные службы города.
Движение в районе аварии в сторону Новокуркинского шоссе затруднено и осуществляется по четырем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другое ДТП произошло на западе Москвы. Автомобиль сбил человека на неконтролируемом пешеходном переходе.