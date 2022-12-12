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Приметы и советы

В ЛДПР объяснили решение Виктора Бута вступить в партию

Ирина Игнатенко
Общество
В ЛДПР объяснили решение Виктора Бута вступить в партию
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россиянин Виктор Бут принял решение вступить в партию ЛДПР. Замглавы центрального аппарата партии Анастасия Кашеварова сказала «360», что либерал-демократы приняли его сразу, потому что нуждаются в таком однопартийце настолько же, насколько и он в них.

— Спустя долгое время Виктор Бут вернулся на родину, это было его желание вступить в партию, и партия рада таким членам, — сказала она.

Она отметила, что члены партии не были удивлены таким решением Бута. Бывший заключенный, по словам Анастасии Кашеваровой, долгое время жил по принципу «не врать и не бояться», который совпадает с лозунгом ЛДПР.

Она добавила, что пока не обсуждалось назначение Бута на какой-либо пост в партии.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Виктор Бут, который вернулся в Россию после обмена заключенными, стал членом ЛДПР, передает РИАМО.

Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

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