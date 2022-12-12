В Польше заявили, что Варшава не уверена в отказе нефти из России в случае санкций ЕС

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Польское правительство не уверено, что сможет отказаться от российской нефти, если Евросоюз введет санкции на транспортировку сырья по трубопроводу «Дружба». Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в понедельник, 12 декабря.

— Я думаю, что сегодня еще рано говорить «что если нет» (если ЕС не введет запрет на получение нефти по трубопроводу «Дружба» — прим. «ВМ»), ибо мы считаем, что пришло время на комплексные санкции в отношении северного трубопровода, — сказала она.

По словам Москвы, обсуждение данной ситуации начнется только в случае отказа от введения санкций в отношении «Дружбы». Несмотря на это, Польша продолжит поддерживать введение ограничений в отношении России, передает РИА Новости.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что государства Евросоюза пока не согласовали девятый пакет антироссийских санкционных мер. По его словам, новые ограничения в отношении России могут быть согласованы 12 или 13 декабря, однако решение не будет принято легко.