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Жительница Подмосковья зарезала сына ножом после ссоры

Степан Жирнов
Происшествия
Жительница Подмосковья зарезала сына ножом после ссоры
Фото: depositphotos

В подмосковном городском округе Егорьевск женщина поссорилась с сыном и зарезала его ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 12 декабря.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома в городе Шатура в воскресенье, 11 декабря. По версии следствия, 46-летняя местная жительница поссорилась со своим сыном. Потеряв над собой контроль, женщина ударила 26-летнего наследника ножом в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре женщину задержали. На допросе она признала свою вину, рассказав в подробностях об обстоятельствах совершенного преступления.

В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.

Другой случай попытки расправы с ребенком произошел в столице. Мать бросила новорожденную дочь на лестничной клетке, желая от нее избавиться. Девочку обнаружили соседи и вызвали полицию.

Горе-родительницу задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело. В пятницу, 12 декабря, Следственный комитет опубликовал запись допроса женщины, на котором она признается в совершенном преступлении.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Убийства Уголовные дела
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