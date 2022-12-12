СК опубликовал кадры допроса женщины, бросившей младенца в подъезде в Москве

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, Паромная улица Карта всех событий

Следственный комитет в понедельник, 12 декабря, опубликовал кадры допроса матери, бросившей младенца в столичном подъезде.

В ходе допроса женщина рассказывает, где и когда оставила ребенка. Также в ходе допроса гражданка признала свою вину и пояснила, что бросила дочь из-за того, что у нее не было возможности ее воспитывать и обеспечивать.

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Подозреваемой предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

В скором времени суд изберет горе-матери меру пресечения.

Преступление, о котором идет речь, произошло на Паромной улице в Москве. Жители многоквартирного дома обнаружили на лестничной клетке новорожденную девочку, после чего обратились в полицию.

Горе-мать задержали, а ребенка госпитализировали. На данный момент младенец в безопасности, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.