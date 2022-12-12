Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК опубликовал кадры допроса женщины, бросившей младенца в подъезде в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
СК опубликовал кадры допроса женщины, бросившей младенца в подъезде в Москве
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, Паромная улица Карта всех событий

Следственный комитет в понедельник, 12 декабря, опубликовал кадры допроса матери, бросившей младенца в столичном подъезде.

В ходе допроса женщина рассказывает, где и когда оставила ребенка. Также в ходе допроса гражданка признала свою вину и пояснила, что бросила дочь из-за того, что у нее не было возможности ее воспитывать и обеспечивать.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Подозреваемой предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

В скором времени суд изберет горе-матери меру пресечения.

Преступление, о котором идет речь, произошло на Паромной улице в Москве. Жители многоквартирного дома обнаружили на лестничной клетке новорожденную девочку, после чего обратились в полицию.

Горе-мать задержали, а ребенка госпитализировали. На данный момент младенец в безопасности, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Аресты Район Братеево Следственный комитет Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте