СК опубликовал кадры допроса женщины, бросившей младенца в подъезде в Москве

Следственный комитет в понедельник, 12 декабря, опубликовал кадры допроса матери, бросившей младенца в столичном подъезде.
В ходе допроса женщина рассказывает, где и когда оставила ребенка. Также в ходе допроса гражданка признала свою вину и пояснила, что бросила дочь из-за того, что у нее не было возможности ее воспитывать и обеспечивать.
Подозреваемой предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».
В скором времени суд изберет горе-матери меру пресечения.
Преступление, о котором идет речь, произошло на Паромной улице в Москве. Жители многоквартирного дома обнаружили на лестничной клетке новорожденную девочку, после чего обратились в полицию.
Горе-мать задержали, а ребенка госпитализировали. На данный момент младенец в безопасности, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.