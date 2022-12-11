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Установлена личность женщины, оставившей ребенка в подъезде в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в подъезде в Москве
Женщина, оставившая ребенка в подъезде

Оставившая ребенка в одном из подъездов столичных многоэтажек женщина установлена и задержана, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство матерью новорождённого ребенка». Ход расследования контролируется столичной прокуратурой.

По решению Нагатинского межрайонного прокурора материалы проверки были переданы в территориальный орган Следственного комитета РФ для решения вопроса о квалификации действий матери ребенка, говорится на канале Прокуратура Москвы в Telegram.

Женщина, оставившая ребенка в подъезде

Накануне пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа на западе Москвы. Известно, что ребенок выжил. Инцидент произошел днем 10 декабря в жилом многоквартирном доме на улице Говорова. Основной версией произошедшего считают несчастный случай.

До этого аналогичный случай произошел на северо-западе Москвы. На Челобитьевском шоссе трехлетний ребенок выпал из окна жилого многоэтажного дома. Малыш выжил. Под окнами дома его обнаружил сосед и оказал помощь.

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