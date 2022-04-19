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«Думали, что просто полная»: что известно о матери, бросившей ребенка в мусоропровод в Отрадном

Елена Самойлова

Происшествия
«Думали, что просто полная»: что известно о матери, бросившей ребенка в мусоропровод в Отрадном
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Северный бульвар Карта всех событий

Во вторник, 19 апреля, суд отправил в СИЗО женщину, которая хладнокровно выкинула свою новорожденную дочь в мусоропровод. В день, когда она родилась, девочку обнаружили соседи и вызвали правоохранителей. Младенец был жив. По факту страшной находки было возбуждено уголовное дело. Что толкнуло молодую маму так поступить с собственным ребенком и что будет с ней дальше — в материале «Вечерней Москвы».

Первые часы жизни в мусоропроводе

В четверг, 14 апреля, жители одного из домов на Северном бульваре обнаружили в камере мусоропровода новорожденного малыша. Удивленные находкой соседи немедленно вызвали правоохранителей и медиков. Ребенок был жизнеспособен, его госпитализировали в детскую больницу.

«Думали, что просто полная»: что известно о матери, бросившей ребенка в мусоропровод в Отрадном Фото: Telegram / АГН Москва

По данному факту следователи возбудили уголовное дело и выехали на место преступления. Они осмотрели подъезд и опросили соседей и очевидцев, пытаясь установить личность матери ребенка.

К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась и столичная прокуратура, взяв на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Позже в Telegram-каналах и надзорного ведомства, и Следственного комитета появились фото и видео с места происшествия — помещения с мусоропроводом в доме на Северном бульваре, где и был обнаружен новорожденный ребенок.

«Думали, что просто полная»: что известно о матери, бросившей ребенка в мусоропровод в Отрадном Фото: СК РФ

О состоянии здоровья найденной девочки сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Омбудсмен рассказала, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает и она находится под пристальным наблюдением врачей.

— Девочку я посетила в больнице, у нее не выявлено никаких травм. Видно, падение было с маленькой высоты. Есть переохлаждение, но прогнозы врачей очень благоприятные, — подчеркнула она.

Омбудсмен отметила, что данная ситуация находится под полным контролем. Также Ярославская добавила, что очень хочет, чтобы девочка обрела хороших родителей.

— Следственный комитет завел на эту нелюдь уголовное дело. Уверена, что ее найдут и накажут, — высказалась омбудсмен о биологической матери малышки.

Просто полная

Вскоре труды следователей и криминалистов увенчались успехом: личность матери брошенной девочки удалось установить. Ею оказалась женщина 1979 года рождения, проживающая в этом же подъезде. Так как она родила несколько часов назад, медики госпитализировали новоиспеченную маму для оказания необходимой помощи.

По данным СМИ, ее зовут Марина. Ванная комната в квартире, где прошли роды, была перепачкана кровью.

— Предположительно, родившая женщина приехала в гости к двоюродной сестре около недели назад. До этого она жила на съемной квартире, но не смогла платить за аренду и съехала. У нее есть еще ребенок четырехлетний. Родственники уверяют, что не знали о ее беременности: думали, что она просто полная. Сейчас подозреваемую увезли на медицинское освидетельствование, — цитирует «КП» источник в правоохранительных органах.

Фото: СК РФ
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Фото: СК РФ
Фото: СК РФ
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Фото: СК РФ

Спустя пять дней, 18 апреля, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что мать-кукушку выписали из медицинского учреждения и следователи приступили к ее допросу. Представитель ведомства добавила, что для этого ее доставили в Бутырский межрайонный следственный отдел.

На следующий день стало известно, что в ходе допроса 42-летняя женщина полностью признала свою вину. Кроме того, она подтвердила, что родила девочку дома в ванне и к медикам не обращалась.

Также женщина показала, как именно избавилась от младенца. По ее словам, после родов она завернула дочь в полотенце и, положив ее в пакет, выбросила в мусоропровод на девятом этаже.

«Думали, что просто полная»: что известно о матери, бросившей ребенка в мусоропровод в Отрадном Фото: СК РФ

Иванова также заявила, что женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство новорожденной дочери.

Вечером во вторник, 19 апреля, состоялось заседание суда, по итогам которого обвиняемую отправили в следственный изолятор на два месяца.

— С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении женщины 1979 года рождения, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня 2022 года, — заключили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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