Госдеп призвал Литву признать причастность некоторых национальных героев к Холокосту

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Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Холокоста Эллен Джермейн призвала Литву называть вещи своими именами и признать, что некоторые национальные герои Литвы были причастны к Холокосту. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает агентство ELTA.

— Восхваляются, увековечиваются памятниками люди, которые видятся как национальные герои, потому что они боролись против Советов, но одновременно они были и нацистскими коллаборационистами, участвовали в преступлениях нацизма, в геноциде, — заявила она.

Одним из таких героев Литвы является Йонас Норейка, добавила Джермейн. Он был начальником Шяуляйского уезда и подписал приказ о переселении местных евреев в гетто. Представитель Госдепа подчеркнула, что подобные случаи возвеличивания причастных к Холокосту есть и на Украине.

В августе немцы потребовали выслать бывшего посла Украины Андрея Мельника из Германии после его слов о Бандере. Дипломат в очередной раз навлек на себя гнев граждан ФРГ после упоминания нацистского коллаборанта Степана Бандеры в интервью изданию Die Welt.

В конце июля уволенный дипломат признал, что его высказывания о непричастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев были ошибкой. Мельник подчеркнул, что сам не является националистом и никогда не придерживался подобных взглядов. Посол напомнил, что жертвами нацистской Германии стали от восьми до десяти миллионов украинцев.