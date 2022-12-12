Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдеп призвал Литву признать причастность некоторых национальных героев к Холокосту

Евгений Белоусов
В мире
Госдеп призвал Литву признать причастность некоторых национальных героев к Холокосту
Фото: depositphotos

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Холокоста Эллен Джермейн призвала Литву называть вещи своими именами и признать, что некоторые национальные герои Литвы были причастны к Холокосту. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает агентство ELTA.

— Восхваляются, увековечиваются памятниками люди, которые видятся как национальные герои, потому что они боролись против Советов, но одновременно они были и нацистскими коллаборационистами, участвовали в преступлениях нацизма, в геноциде, — заявила она.

Одним из таких героев Литвы является Йонас Норейка, добавила Джермейн. Он был начальником Шяуляйского уезда и подписал приказ о переселении местных евреев в гетто. Представитель Госдепа подчеркнула, что подобные случаи возвеличивания причастных к Холокосту есть и на Украине.

В августе немцы потребовали выслать бывшего посла Украины Андрея Мельника из Германии после его слов о Бандере. Дипломат в очередной раз навлек на себя гнев граждан ФРГ после упоминания нацистского коллаборанта Степана Бандеры в интервью изданию Die Welt.

В конце июля уволенный дипломат признал, что его высказывания о непричастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев были ошибкой. Мельник подчеркнул, что сам не является националистом и никогда не придерживался подобных взглядов. Посол напомнил, что жертвами нацистской Германии стали от восьми до десяти миллионов украинцев.

Вторая мировая война США Литва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте