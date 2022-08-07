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Немцы потребовали выслать экс-посла Украины из ФРГ после его слов о Бандере

Юлия Курганова
В мире
Немцы потребовали выслать экс-посла Украины из ФРГ после его слов о Бандере
Фото: Youtube / Jung & Naiv

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник опять навлек на себя гнев граждан ФРГ после очередного упоминания нацистского коллаборанта Степана Бандеры в интервью изданию Die Welt, опубликованного в воскресенье, 7 августа.

Он сказал, что многие люди пока «не готовы предметно обсуждать» личность Бандеры и его поступки.

Немецкие пользователи соцсети Twitter раскритиковали слова экс-посла Украины и заявили, что ему нужно покинуть их страну.

«Почему нельзя просто бойкотировать Мельника? Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии», — возмутился один из комментаторов.

Другой посоветовал бывшему послу «возвращаться домой и не оглядываться по дороге».

4 августа Мельник осудил правительство Германии за отказ от проведения выставки разбитой техники Вооруженных сил РФ в Берлине. Он назвал эту отмену «настоящим скандалом» и обратился к мэру Берлина Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это «странное решение» и разрешить проведение выставки.

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