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Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник осудил правительство Германии за отказ от проведения выставки разбитой техники Вооруженных сил РФ в Берлине. Об этом он написал на странице в одной из своих социальных сетей в четверг, 4 августа.

Дипломат назвал эту отмену «настоящим скандалом» и обратился к мэру Берлина Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить данное странное решение и разрешить проведение выставки бронетехники в немецкой столице, пишет газета «Известия».

— Это означало бы настоящую солидарность с Украиной, — заметил Мельник.

В конце июля уволенный украинский дипломат признал, что его высказывания о непричастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев были ошибкой. Мельник подчеркнул, что сам не является националистом и никогда не придерживался подобных взглядов. Посол напомнил, что жертвами нацистской Германии стали от восьми до десяти миллионов украинцев.

В конце июня украинский посол сравнил пособника нацистов Степана Бандеру с Робином Гудом, который боролся за свободу с помощью сомнительных с точки зрения законности действий.