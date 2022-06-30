Посол Украины в ФРГ Мельник назвал Бандеру борцом за свободу

Фото: Скриншот видео на YouTube-канале Ze NEWS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил пособника фашистов Степана Бандеру с Робином Гудом, который боролся за свободу с помощью сомнительных, с точки зрения законности, действий.

— Я посещал его могилу, потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу. Борец за свободу не подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал, — заявил Мельник.

По его словам, Бандера не был связан с фашистами, а массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны, по мнению дипломата, можно объяснить тем, что и с другой стороны было «немало убийств и зверств».

При этом Польша хочет придать этим историям политический контекст, передают слова Мельника «Известия».

До этого Мельник заявил, что сожалеет в связи с допущенным им некорректным сравнением канцлера ФРГ Олафа Шольца с «ливерной колбасой» и лично извинится перед ним за это.

В апреле украинские власти отказались принимать в Киеве немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его, по их мнению, тесных связей с Москвой в прошлом. После этого Шольц отказывался приезжать на Украину именно из-за этого решения Киева.

Мельник тогда счел, что глава немецкого правительства обиделся, и охарактеризовал его, использовав устаревший фразеологизм, который дословно переводится как «быть обиженной ливерной колбасой». Это вызвало шквал критики со стороны немецкой общественности.