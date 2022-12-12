Минобороны: МиГ-31 сопроводил самолет «Орион» ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: Минобороны РФ

Российским истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Баренцева моря самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, который приближалось к границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 12 декабря.

По данным ведомства, 12 декабря средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанный объект, который приближался к границе с Россией. Для идентификации судна был направлен истребитель Миг-31, входящий в состав Северного флота.

— Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря, — говорится в сообщении.

Российские пилоты обеспечили слежение за норвежским судном и контроль над его маневрами. После разворота «Ориона» от границы Миг-31 вернулся на аэродром, передает Telegram-канал «Минобороны России».

30 ноября сообщалось, что ВКС России и Военно-воздушные силы НОАК Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе мероприятия китайские самолеты впервые приземлились на российском аэродроме, а самолеты РФ впервые сели в КНР.