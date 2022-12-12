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Дуда: Польше и Германии нужна финансовая помощь из-за украинских беженцев

Евгений Жуков
В мире
Дуда: Польше и Германии нужна финансовая помощь из-за украинских беженцев
Фото: president.pl

Президент Польши Анджей Дуда заявил после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что двум странам необходимо обратиться в Еврокомиссию за дополнительной поддержкой в финансовом плане, поскольку в ближайшее время количество украинских беженцев, пересекающих их границы, будет только расти.

— Мы должны обращаться к европейскому сообществу, к Еврокомиссии с просьбой о специальной финансовой поддержке наших стран, которые принимают на себя груз, связанный с принятием беженцев, — подчеркнул глава польского государства.

Польский лидер также отметил, что на сегодняшний день число беженцев с Украины достигло трех миллионов. Помимо этого, он добавил, что многие беженцы воспринимают Польшу в качестве «транзитной страны». В связи с этим Дуда предупредил Германию, что количество бежавших от военного конфликта граждан Украины станет в европейских странах только больше, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что беженка с Украины ввязалась в драку с сотрудниками центра для временного проживания в немецком Мюнхене из-за попытки нарушить правила пожарной безопасности в помещении.

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