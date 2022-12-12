Разин пригрозил вдове Шатунова передать права на творчество «Ласкового мая» народу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Если вдова певца Юрия Шатунова Светлана не заключит договор с продюсером Андреем Разиным, то права на песни группы «Ласковый май» будут переданы народу. Соответствующее заявление сделал сам продюсер на своем YouTube-канале.

— Мы обращаемся к Светлане Шатуновой. Правообладатели готовы заключить с ней договор и соглашение. Если не станет заключать с правообладателем договор на передачу прав, все будет заблокировано. В таком случае творчество Юры Шатунова и группы «Ласковый май» будет принадлежать народу, — сказал он.

По словам продюсера, механизм передачи творческого наследия коллектива слушателям будет объяснен чуть позже.

В ноябре Разин пообещал, что через три месяца, к 1 февраля 2023 года, все материалы, которые связаны с Шатуновым и группой «Ласковый май», заблокируют и удалят из интернета. По его словам, видеоролики останутся только на двух YouTube-каналах, а запрет будет касаться федеральных телеканалов и радиостанций.

До этого продюсер знаменитого музыкального коллектива рассказал о воссоздании «Ласкового мая». Новый состав группы будет собран заново с молодыми участниками.