Акция «День финансовой грамотности» пройдут 14 декабря в Москве

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Россия, Москва, Семёновская площадь, 4 Карта всех событий

В столице 14 декабря состоится просветительская акция «День финансовой грамотности», посвященная разумному поведению с деньгами, инновационным технологиям и так далее. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в понедельник, 12 декабря.

Мероприятия пройдет в Московском центре качества образования. В качестве организаторов выступят Департамент финансов города Москвы, столичный департамент образования и науки, а также Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

В процессе акции эксперты расскажут об основах разумного финансового поведения и научат пользоваться инновационными технологиями. Кроме того, участники смогут получить советы, как не стать жертвой мошенников.

До этого руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова сообщила, что в районе Соколиная Гора в Москве 14 декабря пройдет день финансовой грамотности. Она отметила важность постоянного совершенствования знаний в данном направлении, так как новые инструменты, продукты и технологии появляются практически ежедневно.