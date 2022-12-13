Умер композитор Анджело Бадаламенти, написавший музыку к «Твин Пиксу»

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Американский композитор и пианист Анджело Бадаламенти, наиболее известный музыкой к картинам Дэвида Линча, умер 12 декабря на 86-м году жизни. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.

Среди работ композитора — саундтреки к сериалу «Твин Пикс», фильмам «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Дикие сердцем» Линча, а также картине «Пляж» Дэнни Бойла и к «Сталинграду» Федора Бондарчука. Всего Бадаламенти написал музыку к более чем 70 лентам и сериалам.

Он вырос в семье выходцев из Италии, с детства играл на фортепиано и во время летних каникул аккомпанировал певцам на курортах. Учился в Школе музыки Истмана и Манхэттенской школе музыки. С Линчем композитор познакомился на съемках «Синего бархата», куда его пригласили учителем пения для Изабеллы Росселлини. Тогда с исполнением песни возникли сложности в области авторского права, и Бадаламенти написал свою музыку для этого фильма.

Его тема к сериалу «Твин Пикс» в 1990-м году была удостоена премии «Грэмми». В 1992-м году Бадаламенти сочинил музыкальную тему для открытия Летних Олимпийских игр в Барселоне.