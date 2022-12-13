На Украине сообщили о неожиданных «врагах» сети Starlink

Фото: shutterstock

Коты нарушают работу спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом сообщает в понедельник, 12 декабря, Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Отмечается, что спутниковые тарелки для приема сигнала включают режим подогрева в зимнее время, что привлекает замерзших животных. Коты, которые греются, сидя на приемниках, нарушают передачу спутниковых данных. Об этом рассказали пользователи Starlink с Украины.

Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Украине было передано около 20 тысяч терминалов Starlink, данная спутниковая связь активно используется ВСУ.

Вооруженные силы Украины используют сеть Starlink компании Space X не только в военных целях, но и для личных звонков близким, также они проводят время в соцсетях. Об этом 2 декабря рассказал военнопленный из 113-й бригады теробороны Сергей Лазаренко.