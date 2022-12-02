Украинский пленный Лазаренко рассказал, для каких целей ВСУ используют Starlink

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Вооруженные силы Украины используют сеть Starlink американской компании Space X не только в военных целях, но и для личных звонков и общения в социальных сетях. Об этом сообщил военнопленный из 113-й бригады теробороны Сергей Лазаренко.

— Командира попросил — 10-20 минут тебе дают для выхода в интернет. Набегут 20-30 человек, и трафик совсем упал. Скорость интернета в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok, — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

Спутниковые терминалы Starlink играют важную роль во взаимодействии и управлении украинскими войсками в ходе боевых действий.

Гражданские спутники, используемые Западом для поддержки ВСУ, могут стать законной целью ВС РФ, заявил 30 ноября директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. По его словам, провокационное применение гражданских спутников «как минимум вызывает вопросы» в контексте Договора о космосе, который предполагает их использование только в мирных целях.