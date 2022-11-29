Starlink Илона Маска повысил тарифы для клиентов на Украине

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Американский бизнесмен Илон Маск повысил тарифы для украинских пользователей интернет-провайдера Starlink с 60 до 75 долларов в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 29 ноября.

По новой цене подписку можно приобрести с 29 декабря. В компании также отметили, что те пользователи, которые в связи с заявленными нововведениями не захотят использовать данный сервис, могут отказаться от подписки в любое удобное время.

До этого стало известно, что американская компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, подала в суд на компании с Украины ООО «Старлинк» и «Укрпатент». В иске требовали досрочного прекращения действия торговой марки Starlink.

4 ноября сообщалось, что на территории Украины перестали работать 1300 терминалов Starlink компании SpaceX из-за проблем с финансированием. О перебоях в работе терминалов неподалеку от линии фронта стало известно еще в конце октября.

24 октября основатель компании SpaceX заявил, что организация продолжит обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже при отказе американских властей финансировать работу сети.