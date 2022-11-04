Терминалы Starlink перестали работать на Украине из-за проблем с финансированием

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На территории Украины перестали работать 1300 терминалов Starlink американской компании Space X из-за проблем с финансированием, сообщает телеканал CNN.

По информации источника журналистов, о перебоях в работе терминалов неподалеку от линии фронта стало известно еще в конце октября.

Украина приобрела блок из 1300 терминалов в марте нынешнего года. Киев использовал его для военных целей. Стоимость услуг составляла порядка 20 миллионов долларов, то есть 2500 долларов за работу одной единицы техники компании американского бизнесмена Илона Маска.

Известно, что перед отключением терминалов представители Минобороны Украины обратились к представителям американской компании с просьбой оплатить ежемесячный счет на сумму около 3,25 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что власти Украины пытаются найти новых партнеров для предоставления интернета военным вместо компании Starlink.

На прошлой неделе основатель компании Space X заявил, что организация продолжит обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже при отказе Пентагона финансировать работу сети.