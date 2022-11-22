SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» из-за названия

Фото: shutterstock

Американская компания SpaceX, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску, подала в суд на компании с Украины ООО «Старлинк» и Укрпатент. В иске требуют досрочного прекращения действия торговой марки Starlink. Об этом сообщается во вторник, 22 ноября, на портале dev.ua.

Отмечается, что украинская ООО «Старлинк», которая занимается IT-услугами, подала заявку на регистрацию бренда в 2010 году, регистрация знака состоялась в 2011 году. При этом дочерняя компания американской Starlink появилась на Украине только в апреле 2022 года, передает Радио Sputnik.

4 ноября сообщалось, что на территории Украины перестали работать 1300 терминалов Starlink американской компании SpaceX из-за проблем с финансированием. О перебоях в работе терминалов неподалеку от линии фронта стало известно еще в конце октября.

Накануне этого стало известно, что власти Украины пытаются найти новых партнеров для предоставления интернета военным вместо компании Starlink.

24 октября основатель компании SpaceX заявил, что организация продолжит обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже при отказе Пентагона финансировать работу сети.