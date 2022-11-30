МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ

Фото: МИД РФ

Квазигражданские спутники, которые западные страны используют для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут стать законной целью для России, заявил журналистам директор департамента Министерства иностранных дел по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

— Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения, — отметил отечественный дипломат.

Ермаков пояснил, что подобное провокационное применение гражданских спутников «как минимум вызывает вопросы» в контексте Договора о космосе, который предполагает его исключительно мирное использование.

По словам главы одного из департаментов МИД РФ, прежде всего для поддержки ВСУ используется группировка низкоорбитальных аппаратов, пишет РИА Новости.

В начале ноября бельгийское издание Modern Diplomacy написало, что ВСУ могут лишиться доступа к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования.