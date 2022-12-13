«Эти песни слушает деградированная публика!»: Распутина набросилась на Анну Asti

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После ухода из группы Artik&Asti певица Анна Дзюба начала сольную карьеру, причем успешную. Первая песня, которую она выпустила, называлась «Феникс». Именно этот хит исполнила Ольга Зарубина на программе «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Но композиция совершенно не понравилась певице Маше Распутиной, которая входит в состав жюри шоу.

— Я не разобрала текст. Эту композицию я раньше мельком слышала, она мне вообще не нравится. Оля, я считаю, что это не твое произведение, — заявила артистка.

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение в более резкой форме.

— Там нет текста, просто набор слов. Поэтому ты ничего не поняла. Эта композиция ни в какое сравнение не может идти с лучшими образцами классической эстрады. Только ради глупых рифм и была создана эта песня, — сказал он.

Ведущая передачи Лолита Милявская встала на защиту молодой певицы.

— Эта песня в этом году побила все рекорды в чартах, — отметила она.

Однако ни Соседова, ни Распутину данный аргумент не убедил.

— Вот столько людей с плохим вкусом, которые никогда не слушали классическую музыку. Они не слышали Клавдию Шульженко, Лидию Русланову, Эдит Пиаф, — заявил критик.

— Эти песни слушает только деградированная публика, — добавила исполнительница.

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