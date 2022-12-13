Москвичам рассказали о ходе строительства МЦД-4

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В 2023 году планируется запуск Московского центрального диаметра «Киевско-Горьковский». Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— МЦД-4 свяжет семь столичных вокзалов, более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья. Жители столицы и области получат новую линию наземного метро с минимальными интервалами движения, выгодными тарифами, обновленной инфраструктурой и поездами, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что пассажиропоток МЦД-4 составит около 455 тысяч человек в сутки. Как уточняется, диаметр протянется с запада на восток и свяжет подмосковные Апрелевку и Балашиху. Его протяженность составит 86 километров, что сделает МЦД-4 самым длинным из существующих маршрутов наземного метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 8 декабря, заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2023 году в столице продолжится работа по интеграции пригородных электричек в транспортный каркас города. В настоящее время в рамках создания маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 на нескольких направлениях ведется реконструкция железнодорожной и пассажирской инфраструктуры.