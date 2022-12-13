Уроки по финансовой грамотности прошли в московских школах

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В московских школах стартовала новая серия открытых уроков по финансовой грамотности, которые проводятся в рамках Всероссийской недели сбережений. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказала министр столичного правительства, руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

— Открытые уроки в московских школах — просветительский проект департамента финансов. Формат открытого урока давно и хорошо себя зарекомендовал. Он обеспечивает прямой контакт с детьми, позволяет широко использовать игровые элементы и возможности современных мультимедийных образовательных технологий, — рассказала она.

По словам главы департамента, проект преследует цель сформировать базовые навыки финансовой грамотности у школьников. Она отметила, что модели поведения, в том числе и финансовые, закладываются в юности. В связи с этим департамент максимально содействует воспитанию финансово ответственных граждан, подчеркнула Елена Зяббарова.

На уроках эксперты объясняют ребятам, почему важно быть финансово грамотными и уметь правильно распоряжаться деньгами.

1 декабря стало известно, что в столице появился координационный совет по повышению финансовой грамотности населения города.