Фестиваль частных коллекций открылся в музее-заповеднике «Царицыно»

Фото: Екатерина Чиркина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» прошло открытие фестиваля частных коллекций, включающий в себя сразу четыре выставки. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, на территории объекта проводятся выставки художницы Киры Рябининой — «Идем, здесь светло» и мастера-фарфориста Бориса Калиты, посвященная фарфору. Также во время посещения мероприятия можно будет обратить внимание на выставку коллекционера Юрия Носова, в которой рассказывается об изменениях Москвы за последние 100 лет.

Последней в списке числится выставка искусствоведов Анатолия Гостева и Татьяны Алексеевой — «Краски и слова. Пейзажи в отечественной живописи XVIII — первой половины XX веков», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 11 декабря, фотовыставка туристического сервиса Russpass, посвященная зимним путешествиям и красоте природы России, начала работу у Круглого пруда в Измайловском парке. Всего в экспозиции представлено 15 снимков. Гости парка могут увидеть кадры, сделанные в Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае, в Камчатском крае и других регионах.