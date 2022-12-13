Горожанам рассказали, каких медведей можно увидеть в Московском зоопарке

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сегодня горожане могут увидеть в Московском зоопарке четыре вида медведей: бурого, белого, гималайского, а также больших панд. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 13 декабря.

Столичный зоосад принимает активное участие в различных программах по сохранению хищников. Так, весной прошлого года в зоопарке поселились белые медведи Томпа и Хатанга. Они были привезены из Якутии и Заполярья, откуда их доставили в сильно истощенном состоянии. А в сентябре этого года в Москве поселился белый медведь Диксон, которого нашли на одноименном острове в тяжелом состоянии.

Большие панды Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году в рамках программы по сохранению, защите и исследованию этих животных. Сегодня их встретить можно в павильоне «Фауна Китая».

Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин являются одними из старейших жителей зоосада. Животным 30 и 28 лет соответственно. Их привезли в Москву в 1990-2000 года, когда хищники остались без родителей из-за браконьеров.

Также недавно в Московском зоопарке поселился 16-летний самец бурого медведя по кличке Гром. Его доставили из Донбасса, где в последние месяцы он находился в стрессе — его пугали звуки взрывов от обстрела. На данный момент он находится в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 декабря сообщалось, что в столичном зоопарке заснули на зиму тушканчики. В этом году зоологи решили оставить животных в вольерах и узнать, смогут ли они уснуть на улице.