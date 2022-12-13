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Спорткомплекс откроют в районе Куркино

Араз Салехов
Город
Спорткомплекс откроют в районе Куркино
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Машкинское шоссе, 23 Карта всех событий

В столичном районе Куркино в скором времени подойдет к концу строительство спорткомплекса «Сталкер». Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На данный момент на объекте выполняются устройство фасада и отделочные работы, также строители благоустраивают территорию катка и проводят внутренние и наружные инженерные сети, — отметил он.

Глава департамента уточнил, что работы завершены на 94 процента. Планируется, что объект собираются ввести в эксплуатацию в первой половине 2023 года. По его словам, на территории спорткомплекса будут проводить занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию, хореографию, а также общефизической подготовки и командных игр.

Объект находится по адресу Машкинское шоссе, владение 23, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В начале декабря Левкин заявил, что многофункциональный спортивный комплекс появится в столичном районе Бирюлево Западное. В комплексе оборудуют бассейны для взрослых и детей, тренажерные, фитнес-залы и залы лечебной физкультуры, а также хаммам — турецкую баню.

Район Куркино Сергей Левкин спорткомплексы Москва
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