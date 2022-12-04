Новый спорткомплекс появится на Булатниковской улице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Булатниковская улица, 2 Карта всех событий

Многофункциональный спортивный комплекс появится в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом в воскресенье 4 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Общая площадь трехэтажного здания с подземным этажом составит 5,3 тысячи квадратных метров. Объект будет иметь форму буквы «г», — рассказал он.

По словам главы столичного департамента, в комплексе оборудуют бассейны для взрослых и детей, тренажерные, фитнес-залы и залы лечебной физкультуры, а также хаммам — турецкую баню, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что новый спортивный комплекс появится в Алексеевском районе Москвы, его проект будет готов в первом квартале следующего года. Площадь двухэтажного здания составит 6,3 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют 25-метровый бассейн на 10 дорожек, а также бассейн для детей длиной шесть метров.

Накануне сообщалось, что в Московском районе Очаково-Матвеевское завершили строительство спортивно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, бассейнами и русской баней.