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Два человека пострадали из-за столкновения легковушки и скорой помощи на Можайском шоссе

Александр Афонин
Происшествия
Два человека пострадали из-за столкновения легковушки и скорой помощи на Можайском шоссе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Можайское шоссе (дублёр) Карта всех событий

На Можайском шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и скорой помощи, в результате чего пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 13 декабря.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе дома 43/1 по Можайскому шоссе. Легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи. Из-за произошедшего ДТП водитель автомобиля и фельдшер пострадали.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», в результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась. На месте аварии работают оперативные службы города. Движение транспорта на участке не затруднено.

Накануне сообщалось, что на МКАД столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло на внутренней стороне 69-го километра Московской кольцевой автодороги, после развязки с Волоколамским шоссе.

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