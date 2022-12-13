Косачев: У Франции и Германии проявляется чувство самосохранения

Фото: Пресс-служба Совфеда

Когда поднимается вопрос гарантий безопасности для России у Франции и Германии проявляется чувство самосохранения. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил вице-спикер российского совета федерации Константин Косачев.

— Возврат к принципу неделимости безопасности — это не переговорная позиция России, но единственно возможная гарантия неповторения конфликтов в будущем. Это единственно возможная стратегия на будущее, — сказал он.

По словам сенатора, на данный момент в подходах Запада по данному вопросу наблюдается раскол. Так, президент Франции Эммануэль Макрон преподносит «более внятные высказывания» по предоставлению гарантий безопасности для России. Канцлер Германии Олаф Шольц также дает комментарии, но «чуть более вялые». В свою очередь Польша и страны Балтии высказывают противоположную точку зрению.

В своем Telegram-канале Косачев отметил, что Западу рано или поздно предстоит сделать выбор: продолжать нарушать собственные обязательства или признать, что подобная стратегия самоубийственна. Сенатор высказал мнение, что 2022 год в этом плане стал точкой невозврата.

До этого сообщалось, что страны Балтии и несколько других государств в Европе предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность в связи со словами Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. К выступлению присоединились Словакия и Польша, он был осуществлен при поддержке Чехии.