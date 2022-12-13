Reuters: Ряд стран ЕС выразил демарш Франции после слов Макрона о России

Фото: shutterstock

Страны Балтии и несколько других государств в Европе предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность в связи со словами президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для РФ. Об этом сообщило в понедельник, 12 декабря, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Ранее французский лидер сказал, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Российской Федерации.

Помимо стран Балтии к демаршу присоединились Словакия и Польша, он был осуществлен при поддержке Чехии. Однако точное число поддержавших такой шаг стран пока неизвестно.

Проект дипломатического документа, по предварительным данным, был распространен Чехией в Евросоюзе на прошлой неделе.

Экономический курс администрации президента США Джо Байдена, заключающийся на протекционизме, способен разрушить единство Запада. Об этом заявил аналитик Фарид Закария для газеты The Washington Post 12 декабря. По его словам, нынешняя экономическая политика Вашингтона нарушает правила свободной торговли.