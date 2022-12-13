Global Times: Слова Меркель о Минских соглашениях говорят об отношении Запада к России

Фото: bundeskanzlerin.de

Признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений свидетельствует о том, что Запад никогда не считал Россию партнером по диалогу. Об этом сообщила китайская газета Global Times во вторник, 13 декабря.

— Заявление экс-канцлера ФРГ срывает последние оставшиеся покровы той «дружественной» маски, которую некоторые западные страны надевают перед Россией. В глазах некоторых стран Запада Россия с дипломатической и политической точки зрения просто «чужак», — говорится в материале.

По словам автора статьи, Меркель формально созналась, что страны Запада никогда не тратили сил на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, западные политики открыто или тайно пытаются измотать и сдержать страну, которую они сочли противником, передает ТАСС.

Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление Ангелы Меркель в беседе с «ВМ», высказал мнение, что страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией.