Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Global Times: Слова Меркель о Минских соглашениях говорят об отношении Запада к России

Александр Афонин
В мире
Global Times: Слова Меркель о Минских соглашениях говорят об отношении Запада к России
Фото: bundeskanzlerin.de

Признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений свидетельствует о том, что Запад никогда не считал Россию партнером по диалогу. Об этом сообщила китайская газета Global Times во вторник, 13 декабря.

— Заявление экс-канцлера ФРГ срывает последние оставшиеся покровы той «дружественной» маски, которую некоторые западные страны надевают перед Россией. В глазах некоторых стран Запада Россия с дипломатической и политической точки зрения просто «чужак», — говорится в материале.

По словам автора статьи, Меркель формально созналась, что страны Запада никогда не тратили сил на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, западные политики открыто или тайно пытаются измотать и сдержать страну, которую они сочли противником, передает ТАСС.

Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление Ангелы Меркель в беседе с «ВМ», высказал мнение, что страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией.

Ангела Меркель Минские соглашения Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте