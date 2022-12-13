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США и африканские лидеры не сходятся во взглядах на решение конфликта вокруг Украины. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

— Обе стороны расходятся во мнениях о том, какую тактику использовать для достижения мира, — приводятся в публикации его слова.

Источник уточнил, что африканцы не поддерживают идею о том, что Россию нужно наказать. По словам чиновника, африканские лидеры дали понять администрации США, что они просто желают, чтобы конфликт прекратился.

Сотрудник Белого дома уточнил, что и африканская и американская стороны хотят дипломатического решения этого конфликта. При этом он подчеркнул, что «без Украины ничего не получится». По мнению чиновника, нестыковка во взглядах связана с вопросом санкций и критики России, которыми недовольны некоторые страны. По их мнению, эти аспекты усложняют дипломатическое решение ситуации, пишет РИА Новости.

Несмотря на заявления некоторых западных аналитиков о том, что победа киевского режима в украинском конфликте приведет к ядерной войне с Россией, подобный сценарий не последует. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.