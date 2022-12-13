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Участники круглого стола в Вене пожелали Путину выдержки

Анастасия Колоскова
В мире
Участники круглого стола в Вене пожелали Путину выдержки
Фото: Администрация президента РФ

В Вене состоялся круглый стол, посвященный конфликту на Украине. Участники мероприятия призвали к созданию мирной конференции по урегулированию конфликта и пожелали президенту России Владимиру Путину сохранять выдержку.

— Я часто думала о том, что я надеюсь, что Путину хватит выдержки. Поскольку его постоянно провоцировали. Начиная с расширения НАТО на восток, несмотря на то что ему было это обещано, как следует из опубликованных теперь документов США, — отметила депутат бундестага ФРГ Кристина Баум.

Она напомнила, что заявления российского лидера о красных линиях никто не принимал всерьез. По словам депутата, она задумывалась о том, как долго российский президент «позволит так обращаться с собой».

Баум подчеркнула, что начало спецоперации не стало для нее сюрпризом.

Она также заявила, что в интересах немецкого народа прекращение эскалации и поставок оружия Киеву, а также снятие антироссийских санкций и работа по организации мирных переговоров, передает РИА Новости.

Во время круглого стола бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе высказал мнение, что заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают, они подрывают веру в силу слов европейских политиков.

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