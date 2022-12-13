Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе осудил заявления Меркель о Минских соглашениях

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Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают, они подрывают веру в силу слов европейских политиков. Такое мнение высказал бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

— Меркель сказала, что Минские соглашения были не всерьез, они были приняты, чтобы предоставить время Украине для того, чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью она говорит об этом. Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия, — сказал он на круглом столе в Вене, посвященном конфликту на Украине.

До этого Меркель рассказала изданию Zeit, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление. По ее словам, у всех было четкое понимание — конфликт на востоке Украины только заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

Помимо этого, бывший канцлер пояснила, что в те годы государства — члены НАТО не могли оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.