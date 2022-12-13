Психолог рассказала о пользе составления праздничных вишлистов

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Составление праздничного списка желаемых подарков может помочь научиться просить о чем-то своих близких и прямо говорить о потребностях. Об этом рассказала кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования Татьяна Попова.

— Когда мы говорим о своих желаниях, мы показываем, что мы доверяем и не боимся осуждения. А самое главное — мы учимся озвучивать свои желания для себя, признаем свои потребности. Если мы составляем свой вишлист, то, скорее всего, делаем это осознанно и осмысленно, понимая, для чего нам то, что мы выбираем, — сказала она.

По словам специалиста, составлять вишлисты следует под разные аудитории. При их написании важно учитывать финансовые возможности близких. Однако предсказуемые подарки для некоторых людей могут притупить чувство радости от них, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, когда с ребенком стоит говорить про Деда Мороза и как правильно это преподнести. Она отметила, что сомнения относительно существования Деда Мороза могут появиться у ребенка в возрасте шести–восьми лет.