Психолог дала советы, как говорить с ребенком о Деде Морозе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Когда с ребенком стоит говорить про Деда Мороза и как правильно это преподнести, рассказала психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

Эксперт отметила, что сомнения относительно существования Деда Мороза могут появиться у ребенка в возрасте 6-8 лет. Именно в этот период он начинает составлять логические цепочки и изучать мир вокруг. У ребенка могут появиться вопросы из серии «как Дед мороз успевает развезти подарки всем детям», «есть ли у него помощники».

— Нужно говорить правду, потому что ребенок с ней все равно столкнется. Главное, говорите в позитивном ключе. Ведь, мы взрослые, тоже верим в чудо, и понимаем, что чудо для нас — это когда сбываются мечты, когда неожиданным образом происходит что-то приятное. Нужно подготовить детей к тому, что они сами могут быть чудом, дедами морозами, снегурочками, могут дарить тепло, радость и счастье окружающим, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Если ребенок продолжает верить в чудеса, не нужно разрушать для него сказку, разговор стоит перенести.

Ранее сообщалось, что в Центральном городском парке подмосковного Реутова открылась «Почта Деда Мороза», желающие могут оставить письмо в ящике слева от сцены. Принимать письма будут до 30 декабря, передает РИАМО.

Недавно представители резиденции главного Деда Мороза страны в Великом Устюге назвали самые желанные детские подарки на Новый год. «Вечерняя Москва» разобралась, когда и где выгоднее всего их приобретать.