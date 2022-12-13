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Андрей Бочкарев: Станцию «Яхромская» салатовой линии украсит гигантское панно о жизни Москвы и москвичей

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Станцию «Яхромская» салатовой линии украсит гигантское панно о жизни Москвы и москвичей
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро началась подготовка к монтажу художественной композиции. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Декоративное панно размером 160 на 5 метров полностью займет одну из путевых стен «Яхромской». Композиция состоит из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой, выполненной по авторским эскизам. Каждая панель — это сюжет о жизни Москвы прошлых лет с узнаваемыми улицами и памятниками, а также яркими образами горожан — простых прохожих, рабочих, пионеров, спортсменов, — отметил он.

По его словам, один сюжет панели плавно перетекает в другой, образуя единую композицию. Заммэра добавил, что авторами художественного панно стали архитекторы Н. И. Шумаков и А. В. Некрасов, а также художник А. И. Рукавишников.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что цельному образу панно на «Яхромской» способствует материал изготовления — их изготавливают из сотового алюминия.

Также стало известно о завершении монтажа исторических панно на станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Так, панно были созданы скульптором Зоей Ветровой еще в 1969 году — к открытию станции «Каширская» Каховской линии метро.

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