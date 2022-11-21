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Андрей Бочкарев: Монтаж исторических панно завершен на станции «Каширская» БКЛ метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Монтаж исторических панно завершен на станции «Каширская» БКЛ метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

Специалисты завершили работы по монтажу отреставрированных декоративных панно-барельефов на тему «Жизнь страны» на платформенном участке станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Все художественные композиции, выполненные из листового алюминиевого сплава, заняли свои места на путевых стенах. Смонтировано восемь панно — по четыре в двух платформенных залах. Композиции «Линия электропередачи», «Планеты и спутник», «Дома и метрополитен», «Гидроэлектростанция» расположены зеркально друг к другу, размер каждого панно — 4,2 на 1,2 метра, — отметил он.

По словам заммэра, панно были созданы скульптором Зоей Ветровой в 1969 году — к открытию станции «Каширская» Каховской линии метро. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что в целом отделочные работы на станции близятся к завершению.

— В западном вестибюле «Каширской» полностью выполнены работы по облицовке пассажирской зоны, продолжается отделка технических и служебных помещений. Также ведутся фасадные работы и мощение гранитной плиткой прилегающей территории, — рассказал он.

Кравцов отметил, что на текущий момент в западном вестибюле и на станции ведется монтаж нового инженерного оборудования.

Также стало известно о завершении монтажа исторических панно на станции БКЛ метро «Варшавская». Бочкарев уточнил, что в процессе реставрационных работ специалисты до мелких деталей разобрали четыре панно, восстановили металл с применением пескоструйной обработки и заново собрали конструкции.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 ноября, оценил строительную готовность участков БКЛ метро. По его словам, она составляет 90 процентов.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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