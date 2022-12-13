Специалисты обновили игровые площадки в парке «Покровское-Стрешнево»

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Специалисты завершили работы по обновлению оборудования на детских площадках в столичном парке «Покровское-Стрешнево». Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В соответствии с проектом все площадки остались на своих местах. Одна из самых больших и увлекательных располагается в досугово-рекреационной части парка, в его наиболее посещаемой части. Ее площадь составляет более 1220 квадратных метров, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Игровые площадки расположились в пяти тематических зонах парка — в природной, эколого-просветительской, досугово-рекреационной, историко-культурной и спортивной. В рамках обновления рабочие произвели замену оборудования на более экологичное, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в парке «Яуза» на северо-востоке Москвы появились ландшафтный парк и тропа здоровья. На небольшой территории сформировали несколько искусственных холмов. Вокруг них проложили дорожки из гравийного отсева, а вдоль них установили скамейки.