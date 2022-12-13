Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 21 декабря

Анастасия Колоскова
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 21 декабря
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 21 декабря. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ограничения касаются воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиаперевозчикам рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Москве, Сочи, Волгограде, Ставрополе и Минеральных Водах.

Остальные воздушные гавани в стране работают в обычном режиме, уточнили на сайте Росавиации.

До этого сообщалось, что мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе поддержал идею возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией. Он также отметил особую популярность Грузии среди российских туристов.

Росавиация Ограничения Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте