Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 21 декабря

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 21 декабря. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ограничения касаются воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиаперевозчикам рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Москве, Сочи, Волгограде, Ставрополе и Минеральных Водах.

Остальные воздушные гавани в стране работают в обычном режиме, уточнили на сайте Росавиации.

До этого сообщалось, что мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе поддержал идею возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией. Он также отметил особую популярность Грузии среди российских туристов.